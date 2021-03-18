Парламент Казахстана ратифицировал протокол к соглашению СНГ о хищении автотранспорта

НУР-СУЛТАН, 18 марта. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в четверг ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Протокол подписан 20 июля 2018 года в городе Баку главами МВД шести стран: России, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Молдавии. Документ нацелен на защиту прав владельцев похищенного автотранспорта, а также на определение механизма оперативного решения вопросов о его возврате законным владельцам.

"Протоколом устанавливается конкретный срок исполнения запросов - до одного месяца, который ранее не был предусмотрен соглашением. Кроме того, конкретизирован перечень оснований для отказа в предоставлении информации", - рассказал глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Протокол предусматривает обмен сведениями об автотранспортных средствах, снятых с учета, зарегистрированных в таможенных органах, а также получивших повреждения в результате ДТП, пожаров и стихийных бедствий. Устанавливается срок в один год, по истечении которого невостребованное автотранспортное средство обращается в доход государства, на территории которого оно обнаружено.

Казахстан подписал протокол с оговоркой, позволяющей не формировать и не поддерживать информационную базу данных об автотранспортных средствах, пересекающих государственную границу. Оговорка предусмотрена из-за отсутствия технической возможности регистрировать автомашины, пересекающие границу Казахстана.

После ратификации Сенатом протокол к соглашению СНГ о борьбе с хищением автотранспорта поступит на подпись к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.