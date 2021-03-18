В Сочи появится мобильное приложение, где можно получить любую туристическую услугу

СОЧИ, 18 марта. /ТАСС/. Приложение, в котором туристы смогут заказать билеты, оплатить проживание и получить другие услуги разрабатывают в Сочи. Также, по планам, через это приложение гости города смогут узнать актуальную новостную повестку и возможности курорта, сообщил в интервью ТАСС глава города Алексей Копайгородский.

"Разрабатываем с бизнесом туристическое приложение для мобильных телефонов <…> Благодаря такому приложению турист сможет заказать билеты, оплатить проживание, забронировать столик, заказать любые услуги в городе", - сказал Копайгородский, добавив, что в нем также будет представлена вся новостная повестка и возможности города.

"Из-за пандемии ушло живое общение. Все общаются через мессенджеры, социальные сети, через гаджеты. Поэтому сегодня нужно заходить туда и там своим услуги предлагать", - считает мэр.

Он сообщил, что власти планируют монетизировать данное приложение. Это будет "очень серьезный бизнес", который принесет доходы в городской бюджет, отметил Копайгородский.

По его словам, аналогичные приложения уже есть в Лондоне и в ОАЭ.

Сочи - один из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха. В зимний туристический сезон загрузка гостиниц и отелей составила порядка 85%. В связи с благоприятными погодными условиями зимний сезон решено продлить до конца апреля, а начать летний намерены в начале мая.