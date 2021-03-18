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Всероссийский студенческий выпускной будет посвящен теме науки

Также 1 сентября 2021 года состоится Всероссийский открытый урок в День знаний "Современная российская наука"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Всероссийский студенческий выпускной в этом году будет посвящен теме "С наукой в сердце", следует из плана основных мероприятий по проведению в России Года науки и технологий в 2021 году, опубликованного в четверг на сайте правительства.

"Тематические выпускные: Всероссийский студенческий выпускной "С наукой в сердце"; Всероссийский школьный выпускной. Сроки проведения - июнь-июль 2021 года", - говорится в документе.

Кроме того, 1 сентября 2021 года состоится Всероссийский открытый урок в День знаний "Современная российская наука", отмечается в документе. Ответственными исполнителями назначены Минобрнауки и Минпросвещения РФ.

По инициативе президента России Владимира Путина 2021 год был объявлен Годом науки и технологий. Главные задачи проекта - привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий и рассказать о научных достижениях российских ученых.

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