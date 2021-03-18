В России за сутки выявили 9 803 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 9 803. Общее количество инфицированных достигло 4 428 239, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,22%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Сахалинской области (0,05%), Магаданской области и Республике Адыгея (по 0,06%).

В частности, за сутки были выявлены 918 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 537 - в Московской области, 349 - в Нижегородской области, 240 - в Ростовской области, 219 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 297 379 человек.

Число умерших и выздоровевших

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 12 061, до 4 037 036. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 91,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 2 041 пациент в Санкт-Петербурге, 569 - в Московской области, 399 - в Нижегородской области, 314 - в Астраханской области, 288 - в Пермском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 460 против 427 днем ранее. Всего от инфекции умерли 93 824 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составила 2,12%, следует из данных штаба.

В частности, было зарегистрировано 33 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 28 - в Ростовской области, 27 - в Московской области, 22 - в Воронежской области, 17 - в Свердловской области, 15 - в Нижегородской области.

Ситуация в Москве

Новые 1 934 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего в столице выявили 1 006 415 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,19%. Днем ранее был выявлен 1 201 заболевший.

В частности, за сутки от инфекции умерли 48 человек, всего с начала пандемии зарегистрировано 15 973 летальных исхода.

Были выписаны по выздоровлению 1 760 пациентов, за все время выздоровели 926 254 человека. В настоящее время в столице продолжают лечение 64 188 человек.