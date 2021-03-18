Коэффициент распространения коронавируса в России опустился ниже единицы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Коэффициенты распространения коронавирусной инфекции в России и Москве в четверг опустились ниже единицы - до 0,96 и 0,94 соответственно, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В столице показатель оказался меньше 1 впервые с прошлой субботы, 13 марта, в стране в целом - с воскресенья, 14 марта.

В двух из 10 регионов России с наибольшим количеством заболевших коэффициент остается выше единицы - Подмосковье, где он снизился с 1,29 до 1,06, и Свердловской области, в которой он опустился до 1,05.

В Ростовской области показатель составил 0,99, в Санкт-Петербурге и Красноярском крае - 0,97, в Иркутской области - 0,96, в Нижегородской - 0,95, в Архангельской - 0,94, в Воронежской - 0,9.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.