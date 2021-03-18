Дом в Самаре, в котором обрушилась стена, признали аварийным в 2020 году

САМАРА, 18 марта. /ТАСС/. Дом 1909 года постройки в Самаре на улице Галактионовская, где утром в четверг обрушилась несущая стена, был признан аварийным в июле 2020 года, говорится в сообщении главы Ленинского района Самары Елены Бондаренко, размещенном в группе администрации Самары в соцсети "ВКонтакте".

"В июле 2020 года дом был признан аварийным. В конце января проведена КЧС (Комиссия по чрезвычайным ситуациям) в связи с тем, что трещина в доме расширилась. Жителям был предложен маневренный фонд, пункт временного размещения, помощь в перевозке вещей. Не все приняли решение покидать квартиры", - рассказала она.

Как уточнила Бондаренко, в доме зарегистрированы 13 человек, ранее в МЧС сообщали о 22 жильцах. Сейчас жителям предложили пункт временного размещения на улице Ленинская, 156, однако все горожане отказались. "В настоящее время организована работа по получению жилья в маневренном фонде, а также материальной помощи", - отметила Бондаренко.

ЧП произошло утром в четверг на Галактионовской улице в Ленинском районе Самары. Как уточнили в МЧС, площадь обрушения составила 120 кв. м. Угроза дальнейшего обрушения стены сохраняется. Погибших и пострадавших нет.

По факту инцидента начали проверку региональные СУ СКР и прокуратура.