Попова заявила, что коронавирус меняется, приспосабливаясь к организму каждого человека

"Этот вирус пришел и приспосабливается к человеку, к организму каждого человека и популяции в целом. То есть этот баланс, который должен состояться, он сейчас как раз и формируется, и поэтому вирус меняется и мутирует. Большое количество мутаций, которые и мы видели и видим, и наши коллеги в разных странах видят, они не имеют большого значения для свойств вируса, они важны для нас", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Попова пояснила, что выявленные мутации нужно будет изучить, и однозначного ответа, как они влияют на эпидемический процесс, пока нет.

"По мнению наших коллег из других стран, есть определенные мутации, которые обретают свое имя - британский, южноафриканский, бразильский, которые, по мнению наших коллег в других странах, имеют эпидемиологическое значение. <...> Поэтому, конечно же, мы с высокой настороженностью относимся <...> к британскому, и к южноафриканскому, и к бразильскому [штаммам коронавируса], и контролируем их присутствие у людей в РФ. Потенциально мы считаем, что они могут иметь особое влияние на эпидпроцесс", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.