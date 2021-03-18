В Азербайджане обнаружили случаи заражения британским штаммом коронавируса

БАКУ, 18 марта. /ТАСС/. Медики Азербайджана впервые обнаружили в стране случаи заражения британским штаммом коронавируса. Об этом сообщил в четверг Национальный центр гематологии и трансфузиологии.

Новый "штамм" коронавируса из Великобритании правда опасный? Что будет дальше?

"В трех образцах, геномный анализ которых на SARS-CoV-2 был проведен в центре генетической диагностики Национального центра гематологии и трансфузиологии, обнаружены штаммы 501Y.V1, B.1.1.7 (британский вариант)", - говорится в сообщении центра. Отмечается, что используемая в стране китайская вакцина CoronaVac эффективна и против этого штамма.

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля прошлого года, первый пик эпидемии пришелся на июнь, второй - на ноябрь и декабрь. Суточный максимум числа заразившихся - 4 451 случай - был зафиксирован 13 декабря. С 18 декабря наблюдалось постепенное снижение уровня заболеваемости, а с конца февраля этого года он вновь начал повышаться, что связывают с постепенным снятием ряда ограничений.

В республике до 1 апреля действует особый карантинный режим. С 18 января в стране началась вакцинация населения от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с которой подписан контракт на поставку 4 млн доз препарата. По последней информации Минздрава, вакцинацию в стране прошли уже более 468 тыс. человек. На прошлой неделе власти Азербайджана дали разрешение на применение российского препарата "Спутник V".

По данным оперативного штаба при кабинете министров на среду, с начала эпидемии в Азербайджане выявлен 242 491 случай заражения коронавирусом, выздоровели 231 638 пациентов, умерли 3 307.