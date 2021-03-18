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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор предложил смягчить требования к охвату россиян тестированием на COVID-19

В ведомстве предлагают разрешить тестирование любым методом, а не только ПЦР

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор предлагает разрешить обеспечивать минимальный уровень охвата населением тестированием на коронавирус в 200 тестов в сутки на 100 тыс. человек любым методом, а не только ПЦР. Это следует из проекта изменений в постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой.

"Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тыс. населения (среднесуточно за семь календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном в четверг на портале проектов нормативных правовых актов

Сейчас постановление Поповой предполагает, что необходимый охват тестированием должен быть обеспечен только за счет тестов методом ПЦР.

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