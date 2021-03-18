В Европейском бюро ВОЗ заявили, что преимущества вакцины AstraZeneca превышают риски

СТОКГОЛЬМ, 18 марта. /ТАСС/. Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что преимущества вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, остановленной в ряде стран после появления информации об образовании тромбов у привившихся, превышают риски. Об этом сообщил в четверг директор бюро Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

"На данный момент мы не знаем, были ли некоторые или все условия вызваны вакциной или другими случайными факторами. ВОЗ проводит оценку последних данных по безопасности, и после их завершения результаты будут обнародованы. Однако на данный момент преимущества вакцины AstraZeneca намного перевешивают ее риски, и ее следует использовать для спасения жизней", - отметил он.

Ряд стран Европы временно приостановили использование вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности на основании сообщений о нарушениях свертывания крови у привившихся. "Выявление, расследование и оценка этих случаев свидетельствует о наличии надежных механизмов надзора и регулирования. В кампаниях вакцинации обычно сигнализируют о потенциальных побочных эффектах. Это необязательно означает, что случаи связаны с вакцинацией", - подчеркнул Клюге.

11 марта датское управление здравоохранения сообщило, что вакцинация препаратом AstraZeneca в стране временно прекращена. Ряд других стран Европы, в том числе Исландия, Ирландия, Италия, Норвегия и Нидерланды, приостановил использование вакцины в связи с сообщениями об обнаружении редких случаев формирования тромбов и снижения количества тромбоцитов в крови среди привившихся старше 50 лет.