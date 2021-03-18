На Кубани с 22 марта возобновят работу ресторанов и кафе в ТЦ и офисных зданиях

КРАСНОДАР, 18 марта. /ТАСС/. Власти Краснодарского края сочли возможным в условиях текущей эпидемиологической ситуации возобновить работу кафе и ресторанов в торговых центрах и офисных зданиях, ограниченную ранее из-за пандемии коронавируса, сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

"Бизнес просит снять ограничения на работу предприятий общепита без уличного входа. Сегодня мы такое решение приняли. С 22 марта открываем кафе и рестораны в торговых центрах и офисных зданиях с отдельным залом обслуживания", - написал он, уточнив, что ограничения по работе фуд-кортов в регионе пока сохранятся.

Кроме того, он добавил, что с 5 апреля количество зрителей в театрах, кинотеатрах, а также в домах культуры, на стадионах и спортивных объектах увеличат до 50% от вместимости залов, также будут возобновлены групповые тренировки и занятия спортом в фитнес-центрах.

В 2020 году в Краснодарском крае из-за пандемии была приостановлена работа развлекательных объектов, в регионе действовал карантин, затем была возобновлена работа торговых центров, ресторанов и кафе, имеющих отдельный вход. Работа кафе и ресторанов внутри торговых центров была запрещена. На Кубани на данный момент действует режим повышенной готовности.

По данным оперативного штаба региона, за сутки зарегистрировали 126 заразившихся коронавирусом, с начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 40 847 человек, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в регионе достиг 719,7, наблюдается динамика снижения числа выявляемых случаев коронавируса.