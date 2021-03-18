Глава СЖР: претензии к "Новой газете" следует рассмотреть в коллегии по жалобам на прессу

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) предложил Министерству информации Чеченской Республики обратиться к Общественной коллегии по жалобам на прессу в связи с претензиями к "Новой газете". Об этом ТАСС сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

"Я предложил Министерству информации Чеченской Республики обратиться в Коллегию по жалобам на прессу, которую возглавляет бывший глава СПЧ, секретарь СЖР Михаил Федотов. В эту коллегию входят более 50 уважаемых в стране журналистов, и она 15 лет уже разбирает именно подобные жалобы", - сказал он.

Материал о якобы "казнях" в Чечне был опубликован изданием 15 марта. Общественная палата Чечни, журналистское сообщество и чеченский омбудсмен заявили, что это клеветническая публикация и обратились к президенту с просьбой защитить сотрудников органов правопорядка и прекратить "откровенно враждебную деятельность издания" по отношению к республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в профильные ведомства просьбу прокомментировать публикацию, подчеркнув, что "газетный материал не может являться и не может рассматриваться как доказательство неких внесудебных казней".

В беседе с корреспондентом ТАСС главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заметил, что обращение военнослужащих полка имени Ахмата Кадырова напоминает ультиматум.

Муратов также заметил, что расследование Елены Милашиной основано на свидетельских показаниях. По его словам, несогласная с изложенными фактами сторона имеет право обратиться в суд, который рассмотрит дело по существу.

Пока со стороны чеченских правоохранительных органов или администрации Чеченской Республики таких заявлений в суд не поступало. "Во всяком случае, у нас искового требования нет", - сказал Муратов. Кроме того, главный редактор выразил надежду, что на ситуацию обратят внимание в профильных журналистких организациях.