Роспотребнадзор напомнил о своих рекомендациях по контролю родителей за питанием в школах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор напомнил, что ведомство в мае 2020 года разработало рекомендации, благодаря которым родители могут контролировать, как и чем питаются их дети в школах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15 марта на совещании с вице-премьерами назвал родителей "самыми объективными и независимыми" контролерами качества питания в школьных столовых и предложил привлекать их к этому.

"При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания детей в школах могут быть оценены соответствие реализуемых блюд утвержденному меню, санитарно-техническое состояние обеденного зала (помещения для приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток <...>, условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися, наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд, объем и вид пищевых отходов после приема пищи, вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей или иных законных представителей, информирование родителей и детей о здоровом питании", - говорится в сообщении.

Организация родительского наблюдения за качеством питания может проходить в форме анкетирования родителей и детей, а также в работе в составе общей комиссии. "Итоги предлагается обсуждать на общеродительских собраниях, они могут явиться основанием для обращений в адрес администрации образовательной организации, ее учредителя и (или) оператора питания, органов контроля (надзора)", - отметили в ведомстве.