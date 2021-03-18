Жительница Дагестана обжаловала решение суда о передаче троих детей отцу

МАХАЧКАЛА, 18 марта. /ТАСС/. Мать троих детей 33-летняя Нина Церетилова, проживающая в Махачкале, обжаловала решение суда о передаче двух сыновей и дочери ее бывшему мужу, отцу детей. Об этом рассказала ТАСС в четверг уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова.

Ранее в СМИ сообщалось, что троих детей 33-летней жительницы Дагестана решением суда передали на воспитание их отцу, с которым женщина в разводе. Сообщалось, что такое решение было принято в том числе из-за внешнего вида и образа жизни матери детей.

"Суд был в конце прошлого года об определении места жительства детей, суд первой инстанции вынес [решение] в пользу отца, потому что дети заявили, что на данный момент хотят проживать с папой в Москве. Это решение было опротестовано. Верховный суд пока не принял решение", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что поскольку двоим старшим детям 14 и 11 лет, они имеют право высказывать свое мнение, с кем бы они хотели жить. "Старшему сыну 14 лет, дочке - 11 лет, еще одному сыну - 9 лет. Во время процесса их спрашивали, они сказали, что с папой им хорошо", - сказала Ежова.

По последней информации, полученной от матери детей, трое несовершеннолетних проживают с отцом в Москве, рассказала Ежова. По словам омбудсмена, мужчина решил забрать детей после того, как бывшая жена потребовала у него выплаты алиментов. "Она обратилась перед Новым годом, когда он забрал детей, и она не знала, где они. <...> Бывший муж не платил алименты, долг накопился более 800 тыс. рублей", - добавила собеседница агентства. При этом Ежова подчеркнула, что Церетилова жаловалась на побои со стороны отца ее детей, однако доказать в суде она это не смогла.

Что касается внешнего облика матери, в частности татуировок, по словам омбудсмена, они у нее были давно, и главной причиной обращения в суд отцом стал именно денежный вопрос, отметила Ежова. "Это повлияло, безусловно, в тот момент, когда он нанял четырех профессиональных адвокатов, а Нина защищала себя сама. Судье профессиональные адвокаты показали фотографии, ее компрометирующие, а Нина просто говорила, что он ее бил", - рассказала уполномоченный по правам детей. Омбудсмен подчеркнула, что в случае, если решение суда первой инстанции не будет опротестовано, Церетилова дальше будет бороться за возвращение ей детей.