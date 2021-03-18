СМИ: в Пакистан доставили первую партию вакцины "Спутник V"

ИСЛАМАБАД, 18 марта. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в среду ночью в Пакистан. Как в четверг сообщает телеканал Geo TV , к концу этой недели в страну будет поставлена еще одна партия этого препарата от коронавируса.

Вакцина была доставлена в город Карачи, в международном аэропорту ее ожидали представители российского торгпредства, местных органов здравоохранения и компании-импортера. Импортом вакцины занимается фирма AGP (Ali Gohar Pharmaceuticals), по ее более ранним заявлениям, "Спутник V" будет поставляться крупным больницам и медицинским институтам.

Использование российской вакцины было одобрено пакистанскими властями в феврале, в стране зарегистрированы еще три вакцины - китайских компаний Sinopharm и CanSinoBio, а также британско-шведской AstraZeneca.

Также в среду в Исламабад из Китая в качестве помощи прибыли 500 тыс. доз вакцин компании Sinopharm.

К настоящему моменту в Пакистане выявлено свыше 615 тыс. зараженных коронавирусом, умерло больше 13 тыс. человек. За последние сутки в стране зарегистрированы 3 495 новых случаев заражения и 61 летальный исход.