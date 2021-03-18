Ивановские власти разрешили открыть детские игровые центры и проводить банкеты в кафе

ТАСС, 18 марта. Власти Ивановской области смягчили ограничительные меры, разрешив в регионе проведение семейных банкетов в кафе и конгрессных мероприятий. Кроме того, в торговых центрах начнут работать лифты и детские игровые залы, сообщил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин в ходе брифинга в четверг.

"В регионе разрешается проведение семейных праздников в кафе, ресторанах и банкетных залах. Такое решение оперативный штаб принял по итогам совместного обсуждения данного вопроса с представителями сферы общественного питания. Речь здесь идет именно о семейных праздниках, то есть круг людей все-таки должен быть ограничен", - сказал Фокин.

Кроме того, оперштаб разрешил проведение конгрессных мероприятий в конференц-залах офисных центров и гостиниц, при условии соблюдения масочного режима. В торговых центрах региона начнут работать лифты и откроются детские развлекательные центры, находящиеся в помещениях.

Ранее в Ивановской области разрешили работу театров, филармонии, стадионов, цирка и клубных формирований. По-прежнему остаются закрытыми ночные клубы с дискотеками и аттракционы в парках культуры и отдыха.

По состоянию на 18 марта на территории региона зарегистрированы 31,7 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 63 диагноза. Выздоровели 30 тыс. пациентов, умерли 995.

Первым компонентом вакцины "Спутник V" привиты 55,8 тыс. человек, полный курс вакцинации прошли 36,6 тыс. человек.