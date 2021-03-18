Бурение первых скважин в Азовском море для подачи воды могут начать в апреле

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Бурение на дне Азовского моря первых скважин для подачи воды в Крым может быть начато в апреле, проектные работы уже начаты. Об этом сообщил на совещании с руководством регионов и правительства Российской Федерации по вопросам развития Крыма и Севастополя вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Также мы продолжаем вести работу по изучению возможности подачи со дна Азовского моря. Мы уже провели определенные проектные работы, и в апреле месяце выйдем уже на бурение первых скважин", - сказал он.

Как сообщил гендиректор Росгеологии Сергей Горьков, на территории полуострова пробурено больше 26 скважин. В настоящее время работает 10 буровых комплексов с задачей до начала курортного сезона пробурить порядка 40 скважин. "С 15 апреля наши морские суда начинают комплексное геологическое изучение Азовского моря с целью получения пресной воды под дном Азовского моря", - отметил Горьков.

По словам вице-премьера, предстоящий курортный сезон в Крыму должен пройти без ограничений в подаче воды, в том числе благодаря бурению новых скважин. "До конца года, считаем, что еще 17 скважин пробурим на территории Севастополя, что, безусловно, даст определенный объем воды, и позволяет нам надеяться, что мы пройдем курортный сезон без ограничений", - сказал он.

Как отметил Хуснуллин, до 2024 года объем подачи воды в Республику Крым планируется увеличить почти в два раза - до 300 тыс. куб. м. "Это наша сегодняшняя суточная норма потребления. Мероприятия плана полностью обеспечены финансированием в полном объеме. Считаю важным отметить, что, реализовывая первоочередные мероприятия, мы уже сейчас смогли ликвидировать острый дефицит воды, возникший вследствие неблагоприятных погодных условий: два года подряд у нас засушливое лето и недостаток дождей, остановить истощение поверхностных источников водоснабжения и приступить к их наполнению", - добавил он.

О проблеме водоснабжения

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Также графики введены в Ялте и Алуште, в Севастополе введен режим повышенной готовности.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. куб. м в сутки.

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