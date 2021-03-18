Совет улемов ДУМ РФ принял проект фетвы о вакцине "Спутник V"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ утвердил проект фетвы (богословского заключения) о допустимости к использованию мусульманами вакцины "Спутник V", она будет обнародована в ближайшее время. Об этом в четверг сообщает сайт ДУМ РФ.

"Проект богословского заключения (фетвы) №1/21 (О вакцине "Спутник V") был подготовлен на основе материалов состоявшегося 11 февраля в ДУМ РФ круглого стола "Вакцинация от COVID-19 в свете исламских религиозных предписаний" и письменных ответов ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России на запрос, направленный Советом улемов в адрес директора центра Гинцбурга А. Л. <...> По итогам обсуждений состоялось голосование на предмет утверждения проекта богословского заключения. Большинством голосов документ был утвержден", - говорится в сообщении.

Фетва, по информации сайта, будет обнародована в ближайшие дни. Заседание Совета улемов прошло в Саранске 16 и 17 марта.