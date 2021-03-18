Глава ДНР принял участие в пробеге "Ночных волков" по случаю годовщины "Крымской весны"

ДОНЕЦК, 18 марта. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин принял участие в праздничных мероприятиях Всероссийского мотоклуба "Ночные волки", посвященных седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

"Здесь русский дух, русские люди, единомышленники, друзья. Крым уже дома. Мы продолжаем этот путь - он сложнее, но абсолютно точно направлен в сторону России, нашей большой родины", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Уточняется, что автомотопробег состоялся по маршруту Симферополь - Севастополь - гора Гасфорта. На площадке у Сапун-горы колонна из Симферополя объединилась с севастопольской, где Пушилин встретился с лидером "Ночных волков" Александром Залдастановым ("Хирургом"), депутатом Государственной Думы Андреем Козенко и российской рок-певицей Юлией Чичериной. Затем объединенная автомотоколонна во главе с Пишилиным и Залдастановым направилась к подножью горы Гасфорта, - к месту запланированного открытия памятного камня на аллее Русской весны и высадки деревьев из разных регионов России.

Пушилин прибыл в Симферополь 16 марта для участия в торжествах по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ. По его словам, он традиционно приезжает в эти праздничные дни в Крым, чтобы пообщаться с друзьями и лично их поздравить.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса.

За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.