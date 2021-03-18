Власти Крыма планируют решить проблему с очередями в детских садах до конца 2024 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Республики Крым полностью обеспечат детей местами в детских садах до конца 2024 года. Об этом в четверг в ходе совещания под руководством президента России Владимира Путина сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Обеспеченность на сегодняшний день местами в детских садах детей ясельного возраста от 0 до 3 лет составляет 77% и 92% - детей от 3 до 7 лет. Мы планируем закончить полностью все мероприятия и добиться 100% ситуации до конца 2024 года, реализовав все программы в первую очередь национальные проекты", - сказал Аксенов.

Глава республики отметил, что за последние семь лет, которые регион находится в составе России, построили 35 капитальных и 68 модульных детских садов. Кроме того, в регионе отремонтировали 128 детских садов, что позволило создать 31 тыс. мест в детских садах.