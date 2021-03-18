В Железноводске развернули живые 70-метровые флаги России и Крыма

ПЯТИГОРСК, 18 марта. /ТАСС/. Флешмоб, на котором развернули живые 70-метровые флаги России и Крыма в честь воссоединения Крыма и России, в четверг прошел в Железноводске Ставропольского края. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В городе-курорте Железноводске масштабно отметили семилетие воссоединения полуострова Крыма с Россией. Более 600 участников акции, среди которых волонтеры, студенты, школьники, а также отдыхающие из санаториев города-курорта, провели массовый флешмоб "Крым наш! Железно!". На Парящей набережной Курортного парка развернули 70-метровые живые флаги России и Крыма, составленные из небольших, поднятых над собой, отдельных флагов трех цветов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе акции флаг России трансформировался во флаг Крыма, а затем в огромную живую надпись "Крым наш! Железно!" под звуки праздничной концертной программы.

"Железноводск вновь объединяет жителей и наших гостей со всей страны важнейшей акцией "Крым наш! Железно!". Ведь для нас присоединение Крыма - это главное событие последних лет, ставшее символом обращения, возврата каждого из нас к себе, к своей Родине, возврата к нашим традиционным, уже, порою, полузабытым ценностями и принципам", - отметил глава курорта Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.