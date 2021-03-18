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Парламент Чечни попросил Путина дать правовую оценку работе "Новой газеты"

Председатель парламента Магомед Даудов считает, что издание пытается оклеветать власть республики для реализации своих политических амбиций

ГРОЗНЫЙ, 18 марта. /ТАСС/. Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать правовую оценку провокационной деятельности СМИ после публикаций в "Новой газете" о якобы проводимых в регионе казнях. Об этом говорится в опубликованном в четверг обращении Даудова.

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"Парламент Чеченской Республики обращается к вам с просьбой поручить соответствующим ведомствам дать правовою оценку провокационной деятельности отдельных средств массовой информации, являющихся иностранными агентами", - говорится в сообщении председателя парламента. Даудов отметил, что поводом для обращения является "возмущение и негодование чеченского народа действиями отдельных лиц, которые разными способами пытаются оклеветать институты государственной власти для реализации своих политических амбиций".

В вышедшем 15 марта в "Новой газете" материале утверждалось, что в республике проводятся внесудебные казни. Общественная палата Чечни, журналистское сообщество и чеченский омбудсмен заявили, что это клеветническая публикация, и обратились к президенту c просьбой защитить сотрудников органов правопорядка и прекратить "откровенно враждебную" деятельность издания по отношению к республике.

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