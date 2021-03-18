Фестиваль "Таврида.Арт" пройдет в Крыму 8-12 сентября

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Фестиваль молодых деятелей культуры "Таврида.Арт" состоится в Крыму 8-12 сентября. Об этом сообщила пресс-служба арт-кластера "Таврида".

"Руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин пригласил президента РФ Владимира Путина посетить фестиваль "Таврида.Арт", запланированный на период с 8 по 12 сентября. На площадку в Капсельской бухте приедут креативные лидеры изменений: молодые профессионалы творческих индустрий, управленцы, блогеры, представители НКО, а также активисты движения "Мы вместе", победители проектов платформы "Россия - страна возможностей", семьи с детьми - участниками проекта "Большая перемена", - говорится в сообщении по итогам встречи главы государства с общественностью Крыма и Севастополя, которая прошла в формате видео-конференц-связи с представителями региона.

Также Першин отметил, что в этом году территория "Тавриды" будет открыта для жителей и гостей полуострова.

Он поблагодарил президента за поддержку проекта, который за шесть лет превратился из форума в настоящий арт-кластер и "стал якорем социально-экономического развития Судака".

Арт-кластер "Таврида" входит в федеральный проект "Социальная активность" национального проекта "Образование" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и включает в себя образовательные антишколы арт-кластера "Таврида", фестиваль "Таврида.Арт" и образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида", который начнет работу в 2022 году. Организатор проекта - АНО "Центр развития культурных инициатив".