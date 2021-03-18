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Кравцов заявил о необходимости ввести федеральную программу по выезду учителей на отдых

Министр просвещения отметил, что подобная поддержка осуществляется в ряде регионов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Программа по выезду учителей на отдых должна быть введена в России на федеральном уровне, однако пока это направление испытывает проблемы с финансированием. Об этом сообщил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов на круглом столе в рамках финала конкурса "Учитель будущего" в Санкт-Петербурге.

"Что касается отдыха, то действительно, в свое время были программы, когда учителя обязательно выезжали отдыхать и государство оказывало соответствующую поддержку, и сейчас этого нет. Действительно, на федеральном уровне этого нет. Мы об этом думаем, действительно понятно, что это все упирается в финансы, мы с удовольствием это бы сделали, если бы были деньги. Но мы стараемся убеждать, что это действительно нужно делать", - рассказал глава ведомства.

По его словам, подобная поддержка осуществляется в ряде регионов России. Взаимодействие на эту тему также обсуждалось с Рострузимом, но, как подчеркнул Кравцов, реализация будет зависеть от дополнительных средств.

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Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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