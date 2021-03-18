В Грузии могут приостановить вакцинацию AstraZeneca после инцидента с медсестрой

ТБИЛИСИ, 18 марта. /ТАСС/. Минздрав Грузии изучит вопрос возможной приостановки вакцинации препаратом AstraZeneca в связи с тем, что медсестра одной из клиник города Ахалцихе (край Самцхе - Джавахети) впала в кому после прививки. Об этом в четверг заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге.

"Мы незамедлительно начали расследование, так как это предусмотрено протоколом во время проявления подобных действий. Регулирующее агентство уже начало изучать вопрос для того, чтобы установить причинно-следственную связь между вакцинацией и случившимся. Группа экспертов будет обсуждать вопрос, не приостановить ли процесс вакцинации в стране до того, пока не будет изучено произошедшее", - сказала Габуния.

Грузинские СМИ в четверг днем распространили сообщение о том, что одна из медсестер клиники в Ахалцихе впала в кому после того, как привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca. Позже стало известно, что у нее был анафилактический шок. Женщину уже доставили в Тбилиси, она находится в тяжелом состоянии.

В республике с 15 марта началась кампания по вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Пока прививку могут сделать только медработники. По данным Минздрава, за три дня привились более 2,7 тыс. человек. Власти республики планируют к концу года привить 60% населения (примерно 1,7 млн человек), чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Ранее несколько европейских стран временно прекратили использование вакцины AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у некоторых привившихся. Сама компания 14 марта опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, привившихся в странах Европейского союза и Великобритании.