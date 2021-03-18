Тверской губернатор предложил субсидировать трудоустройство всех многодетных родителей

ТАСС, 18 марта. Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил ввести предоставление субсидий работодателям при устройстве всех многодетных родителей, а также закрепить федеральные нормы о компенсациях затрат на трудоустройство несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг по итогам селекторного совещания с первым зампредом Совета Федерации Андреем Турчаком.

В четверг секретарь Генерального совета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак провел селекторное совещание, посвященное внесению изменений в федеральный закон "О занятости населения в Российской Федерации". В ходе мероприятия обсуждалось введение новаций, направленных на упрощение процедур трудоустройства, модернизацию служб занятости, формирование единого рынка труда.

"По мнению главы региона, особое внимание в обеспечении занятости нужно уделять отдельным категориям населения, в частности многодетным семьям. Губернатор Тверской области предложил предоставлять субсидии работодателям не только при трудоустройстве женщин с маленькими детьми, инвалидов и выпускников учреждений профессионального образования, но и родителей, воспитывающих троих и более детей", - говорится в сообщении.

Руденя также предложил ввести на федеральном уровне поддержку работодателей, трудоустраивающих подростков в период каникул. Он сообщил, что в Тверской области уже несколько лет действует программа, по которой региональное правительство компенсирует работодателям до половины затрат на заработную плату трудоустроенным у них подросткам - в 2020 году благодаря мере поддержки смогли получить работу около 2,5 тыс. несовершеннолетних. Кроме того, губернатор озвучил инициативу компенсировать затраты при реализации на предприятиях программ, по которым старшеклассники могли бы получить первую специальность. Также он обозначил на совещании вопрос, касающийся подростков, которые получают пенсию по потере кормильца.

"Когда они, в случае трудоустройства, начинают получать зарплату, выплата пенсии по потере кормильца приостанавливается. Мы предлагаем не прекращать эти выплаты, чтобы заработок ребенка плюсовался к тем средствам, которые он уже получает", - привели в пресс-службе слова губернатора.