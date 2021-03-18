Датский регулятор сообщил о 10 случаях формирования тромбов после вакцинации AstraZeneca

СТОКГОЛЬМ, 18 марта. /ТАСС/. Общее количество случаев выявленных тромбов после вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca в Дании достигло десяти. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете о побочных эффектах вакцины AstraZeneca по состоянию на 16 марта 2021 управления лекарственных средств.

Всего в настоящий момент вакцину AstraZeneca в Дании получили 140 тыс. человек. В управление поступило 16,998 тыс. сообщений о предполагаемых побочных эффектах от этой вакцины. На сегодняшний день изучены 449. В первую очередь исследуются наиболее серьезные случаи, большинство же носит достаточно легкий характер: повышенная температура, головная боль, озноб, боль в мышцах и суставах.

В докладе отмечается, что аллергическая реакция на вакцину AstraZeneca вполне ожидаема. Как и при любой вакцинации, здесь могут возникать редкие тяжелые аллергические проявления, включая анафилактические реакции, которые, в случае отсутствия оперативной медицинской помощи, могут представлять угрозу для жизни.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Такие решения, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Демократическая Республика Конго, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Словения, Таиланд, Португалия, Румыния, Франция и Швеция.

Сама компания AstraZeneca в воскресенье опубликовала документ с заверениями в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что ее выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. Всемирная организация здравоохранения призвала продолжать применение данной вакцины, отметив, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не обнаружено прямой связи между прививкой и образованием тромбов. Той же позиции пока придерживается Европейское агентство лекарственных средств.