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Развожаев: инвестиции в создание IT-парка в Севастополе составили около 1 млрд рублей

Губернатор Севастополя отметил, что в парке уже есть первые резиденты

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Частные инвесторы вложили около 1 млрд рублей в создание IT парка в Севастополе. На данный момент парк работает, в нем уже есть первые резиденты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на совещании с руководством регионов и правительством Российской Федерации по вопросам развития Крыма и Севастополя, проводимым Владимиром Путиным.

"Создан IT парк в Севастополе, частными инвесторами, Максим Решетников его недавно посетил. Частными инвесторами, с 2018 года вложено 1 млрд частных инвестиций, создаются место, экосреда для современных IT компаний, которые уже с удовольствием приезжают в Севастополь, открывают свои основные офисы, а также бэк-офисы перемещают в Севастополь", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что в этом парке власти города видят "большой потенциал для развития". В начале недели Развожаев написал в своем Instagram-аккаунте о том, что инвестиции в 1 млрд рублей являются первым этапом создания IT-кластера. Также губернатор добавлял, что Севастополь подходит для создания подобных кластеров со стороны климата, а также развития социальной инфраструктуры.

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РоссияСевастополь
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