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Пандемия COVID-19

В СЖР заявили, что более 20 российских журналистов умерли от COVID-19

В мире умерли более 600 журналистов, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев

МОСКВА. 18 марта. /ТАСС/. Свыше 20 российских журналистов умерли после заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев на церемонии вручения премии "Золотое перо России".

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"У нас больше 20 журналистов погибли от COVID-19, в мире - более 600 журналистов. Это так, а переболели сотни", - сказал Соловьев.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 121,3 млн человек, более 2,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 428 239 случаев заражения, выздоровели 4 037 036 человек, умерли 93 824. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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