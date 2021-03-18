В СЖР заявили, что более 20 российских журналистов умерли от COVID-19

МОСКВА. 18 марта. /ТАСС/. Свыше 20 российских журналистов умерли после заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев на церемонии вручения премии "Золотое перо России".

"У нас больше 20 журналистов погибли от COVID-19, в мире - более 600 журналистов. Это так, а переболели сотни", - сказал Соловьев.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 121,3 млн человек, более 2,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 428 239 случаев заражения, выздоровели 4 037 036 человек, умерли 93 824. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.