Reuters: США планируют одолжить 4 млн доз вакцины AstraZeneca Мексике и Канаде

ТАСС, 18 марта. Власти США планируют направить 4 млн доз вакцины от нового коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, в Мексику и Канаду. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации американского президента Джо Байдена.

По данным агентства, Мексика получит 2,5 млн доз, а Канада - 1,5 млн. Речь идет о временном предоставлении в долг, так как вакцина производства AstraZeneca пока не сертифицирована в Соединенных Штатах в отличие от Мексики и Канады. Эти два государства позднее вернут США партии этой вакцины.

Глава Национальных институтов здравоохранения (при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) Фрэнсис Коллинз сообщил в понедельник Рейтер, что американские власти могут уже через месяц зарегистрировать для экстренного применения вакцину от AstraZeneca, если результаты ее клинических испытаний будут положительными. В Соединенных Штатах к настоящему времени уже одобрили применение препаратов компаний Johnson & Johnson, Moderna, а также Pfizer и BioNTech.

12 марта газета "Нью-Йорк таймс" информировала, что США накопили миллионы доз вакцины AstraZeneca, однако, не имея возможности пока ее использовать, все равно не соглашаются направить препарат в десятки стран, где он уже разрешен. По сведениям издания, на заводе компании в штате Огайо готовы к распределению порядка 30 млн доз вакцины.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Такие решения, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Демократическая Республика Конго, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Словения, Таиланд, Португалия, Румыния, Франция и Швеция.

Сама компания AstraZeneca в воскресенье опубликовала документ с заверениями в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что ее выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. Всемирная организация здравоохранения призвала продолжать применение данной вакцины, отметив, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не обнаружено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.