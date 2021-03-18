При строительстве водозабора в Севастополе использовали только российские материалы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Строительство запущенного в четверг водозабора на реке Бельбек в Севастополе велось при использовании исключительно российских материалов, в реализации проекта были максимально задействованы местные трудовые кадры. Об этом журналистам в четверг сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

"Что касается этого проекта, он реализовывался 115 дней с момента получения приказа. Что было уникально: запроектированное число сооружений - это полностью российское производство, все было сконструировано и спроектировано, получено положительное заключение государственной экспертизы. Мы старились максимально использовать местный персонал, местные трудовые ресурсы, также использовали материалы, непосредственно производимые на территории полуострова", - сказал Иванов.

Он добавил, что реализация проекта позволила получить опыт в части оборудования насосных агрегатов, систем водоочистки, который будет применяться в будущем на других объектах. По его словам, система полностью автоматизирована, для эксплуатации фактически требуются несколько человек для работы за пультом управления.

Водозабор на реке Бельбек, который решит проблему дефицита воды в Севастополе, официально запустили в четверг. В ходе совещания заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов сообщал, что водозабор и автоматизированный водовод из Кадыковского карьера, которые построило Министерство обороны РФ в рекордные сроки, смогут доставлять Севастополю около 65 тыс. куб. м воды в сутки.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова в воде. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. куб. м в сутки.