Виктор Лошак и Владимир Сунгоркин признаны "Легендами российской журналистики"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) в четверг назвал имена лауреатов своей главной премии "Золотое перо России", премии в престижной номинации "Легенда российской журналистики" получили директор по стратегии Издательского дома "Коммерсантъ" Виктор Лошак, главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин и ветеран "Известий" Руслан Армеев.

Премия "Золотое перо России" учреждена СЖР и присуждается ежегодно за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и безукоризненный нравственный авторитет среди коллег. Церемония награждения состоялась в Центре международной торговли.

По словам главы СЖР Владимира Соловьева, прошедший "ковидный" год во многом изменил жизнь и подход к профессии. "Сегодня мы награждаем тех, кто ходил в "красные зоны", кто работал в горячих точках, кто занимался расследовательской журналистикой, кто писал интереснейшие статьи, делал репортажи, фоторепортажи, радиорепортажи", - сказал Соловьев.

Полномочный представить президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев отметил, что новые технологии не всегда приближают нас к высоким стандартам журналистского мастерства. "Страдают зачастую и достоверность, и объективность, но мы видим, как на наших глазах в обществе формируется новый запрос на новости без кликбейта <...> и на комментарий без инфотейнмента. Это можно назвать запросом на правду, а ведь поиск правды, как отмечал наш президент <...>, это и есть журналистика, - отметил Щеголев. - Наверное, символично, что премию в этом году мы встречаем в наш общий праздник, день воссоединения Крыма с Россией, и это тоже правда нашей жизни, история и гордость нашей страны".

Лауреаты

Виктор Лошак, получивший премию в номинации "Легенда отечественной журналистики", работал главным редактором в газете "Московские новости" и журнале "Огонек". Его журналистская биография насчитывает более 50 лет. В той же номинации отмечен и главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Легендой отечественной журналистики признан и ветеран "Известий" Руслан Армеев - автор книг "Мой Данилов вдоль и поперек", "Мои известия из XX века" и других.

В номинации отмечен Александр Левин - уральский журналист и политический деятель, председатель региональной общественной организации "Свердловский творческий союз журналистов". Награду вручил председатель Совета по Общественному телевидению России, президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко.

"Мне очень легко об Александре Юрьевиче говорить, потому что я знаю его очень давно. Всегда его держал за человека, который твердо стоит на земле, в том числе и земле сибирской, журналистика региональная очень многим ему обязана. Есть пессимисты, которые говорят, что плохая погода, есть оптимисты, которые говорят, что она будет лучше, а реалисты ставят паруса. Александр Юрьевич всю жизнь ставил паруса: он реальный, правильный и очень добрый журналист", - сказал Игнатенко.

В престижной номинации "Золотое перо России" лауреатом стал старший преподаватель кафедры электронных СМИ Дагестанского государственного университета Аликбер Абдулгамидов, который в разные годы работал корреспондентом ГТРК "Дагестан", Первого канала на Северном Кавказе, освещал боевые действия в Дагестане и Чечне.

Награду в виде золотого пера получил Антон Верницкий - комментатор программы "Время". В мае 2020 года он стал первым журналистом, снявшим сюжет о своем заболевании коронавирусом из "красной зоны" инфекционной больницы.

Среди лауреатов также Дмитрий Голованов - председатель Союза журналистов Красноярского края, Анастасия Попова - собственный корреспондент ВГТРК в Бельгии, главный редактор популярного исторического журнала "Историк" Владимир Рудаков и другие. Премией "Честь. Достоинство. Профессионализм" награждена Марина Волконская - директор государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Крымская газета".

Лучший медиаменеджер

Премией "Лучший медиаменеджер года" отмечена Мария Картуз - генеральный директор РИЦ ТАСС. В разные годы Мария занималась региональным развитием ИД "Коммерсантъ", возглавляла офис "Коммерсантъ-Урал", возглавляла департамент информационной политики на Среднем Урале. "На Урале у нас численно небольшой, но очень талантливый и работоспособный коллектив. Сегодняшняя награда - это оценка нашей общей деятельности. Я очень горжусь работой в ТАСС и людьми, которые ежедневно создают лучшие медийные продукты", - сказала Картуз.

Лауреатом также стал Михаил Нелюбин - российский медиаменеджер, генеральный директор медиа группы "Бизнес Ньюс Медиа". Он, в частности, руководил региональными и федеральными медиа активами в электронных СМИ, радио, других сферах.