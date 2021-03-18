Воробьев: около 350 тыс. жителей Подмосковья привились от коронавируса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Порядка 350 тыс. человек в Московской области уже прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Сейчас порядка 350 тыс. [жителей Подмосковья] привились [от коронавируса], должны [привить] несколько миллионов, поэтому работаем над тем, чтобы была запись, чтобы максимальное количество людей обезопасили себя от этой болезни", - сказал Воробьев.

При этом губернатор рассказал, что в Подмосковье много людей, которые сомневаются, нужно ли им проходить вакцинацию от коронавируса или нет. "Задача врачей <...> - убедить, уговорить, особенно старшее поколение [в возрасте 60+], что вакцинация, если нет противопоказаний, - все-таки это спасение", - сказал Воробьев.

На вакцинацию можно записаться на портале госуслуг, по телефону горячей линии "122", в поликлинике и МФЦ, а также в клубах проекта "Активное долголетие".

Кроме того, как ранее заявили в Минздраве Подмосковья, в регионе запустили сервис по обзвону пожилых жителей Московской области для приглашения привиться от коронавирусной инфекции. Звонок пожилым людям будет поступать с телефона +7 (498) 602-31-35.

С 14 декабря 2020 года жители Подмосковья могут записаться на прививку от коронавируса. Сделать ее можно лицам старше 18 лет, не имеющим противопоказаний. Вакцинация проводится бесплатно.