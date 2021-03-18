Петербуржцы поздравили Крым с годовщиной воссоединения с РФ, создав "живой Крымский мост"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга провели флешмоб в честь семилетней годовщины воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией. Участники акции выстроились в центре города, повторяя форму Крымского моста, с буквами, из которых составили текст "Привет, Крым!". Об этом сообщили ТАСС в городском центре патриотического воспитания молодежи "Дзержинец" в четверг.

"18 марта в центре города жители и гости Санкт-Петербурга отметили День воссоединения Крыма с Россией, самые активные участники выстроились с буквами "Привет, Крым!" в форме стилизованного Крымского моста", - говорится в сообщении. Фотоснимок-открытка моста будет передана крымчанам в качестве праздничного подарка. Кроме акции, которая прошла на Манежной площади в центре города, молодежь Петербурга организовала концерт в честь памятной даты. Также площадь украсила фотозона, украшенная ленточками в цветах триколора.

В полдень выстрелом с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, посвященным седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, на Соборной площади открылась выставка "Крым - Россия. Прошлое и настоящее". Экспозиция, размещенная на уличных стендах, рассказывает посетителям об истории Крыма с момента вхождения полуострова в состав Российской империи в 1783 году до его возвращения в РФ в 2014 году. В основу выставки, работа которой продлится до 8 апреля, положены литографии, открытки и фотографии Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

В Ленинградской области мероприятия, посвященные годовщине воссоединения Крыма с Россией, проходят в течение двух дней. 18 марта в Приозерске прошел концерт "Мы вместе". В Выборге прошла церемония возложения венков к надгробиям участников обороны Выборга во время Крымской войны (1853-1856), а в городской библиотеке состоялся круглый стол для всех желающих "Крым в истории России". В тот же день в Гатчине прошла викторина, посвященная истории и достопримечательностям Крыма.

Праздничные мероприятия в регионе завершатся 19 марта в Луге вечерним концертом "Крымская весна".

Семь лет назад Республика Крым и Город-герой Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.