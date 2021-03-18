Хуснуллин: южный берег Крыма полностью обеспечат очистными сооружениями в 2024 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Южный берег Крыма будет полностью обеспечен очистными сооружениями в 2024 году за счет строительства и реконструкции объектов, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

В Крыму долгие годы существует проблема очистки стоков, попадающих в море, в том числе в курортных районах.

"Большая сумма предусмотрена - порядка 57 млрд рублей. Мы все очистные сооружения либо построим новые, либо реконструируем. Южный берег Крыма будет 100% к 2024 году включительно обеспечен очистными сооружениями. Это порядка 29 очистных сооружений - большой объем работ", - сказал Хуснуллин.

Ранее на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя вице-премьер доложил президенту Владимиру Путину, что строительство очистных сооружений позволит полностью очистить от сточных вод южный берег Крыма и 98,5% побережья Севастополя.

В рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя планируются строительство и реконструкция 17 канализационно-очистных сооружений общей производительностью 170 тыс. кубометров в сутки. Большая часть этого объема приходится на очистные сооружения "Южные" (125 тыс. кубометров) в Севастополе, которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок она продлена до 2025 года, объем финансирования увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".