Мексика договорилась с США о получении крупной партии вакцины AstraZeneca

МЕХИКО, 19 марта. /ТАСС/. США передадут Мексике крупную партию доз вакцины AstraZeneca, которая будет использована для защиты представителей старшей возрастной группы. Об этом сообщил в четверг в своем Twitter министр иностранных дел латиноамериканского государства Марсело Эбрард.

"В соглашении с США приоритет отдается AstraZeneca, чтобы гарантировать вторую дозу [препарата] 870 тыс. пожилых людей, которые были привиты ей в феврале, - говорится в записи. - Речь идет о 2,5 млн доз". По мнению министра, такой шаг может стать "лучшим началом широкого сотрудничества по вакцинам".

Согласно приблизительным подсчетам Минздрава, с конца февраля 2020 года ковидом в Мексике заболели около 2,37 млн человек. Умерли 195 908 заразившихся коронавирусом, выздоровели 1,72 млн. Темпы распространения инфекции в республике падают на протяжении восьми недель подряд.

С конца декабря 2020 года в Мексике было использовано более 4,73 млн доз вакцин различных производителей для защиты сотрудников сферы здравоохранения и представителей старшей возрастной группы. В среду в трех округах Мехико начался второй этап прививочной кампании среди пожилого населения с применением российского препарата "Спутник V".