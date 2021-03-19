Чешские власти продлили запрет на передвижение жителей между районами страны

ПРАГА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Чехии из-за сложной эпидемической обстановки в республике продлило введенный с 1 марта запрет на передвижение жителей между районами страны, который должен был завершиться 21 марта, до конца действия режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в четверг журналистам министр национального здравоохранения Ян Блатный.

"Правительство продлило существующие [социальные] ограничения до конца действия режима ЧС (установлен до 28 марта). Если он [режим ЧС будет продлен], то эти ограничения, включая запрет на передвижение между районами республики, завершатся не ранее конца предстоящих праздников [католической] Пасхи (1-4 апреля). Все будет зависеть от развития эпидемической ситуации в Чехии", - сказал глава Минздрава.

Блатный сообщил, что в предстоящий понедельник правительство рассмотрит вопрос о возможности продления режима ЧС и после 28 марта. Минздрав будет на этом настаивать. На следующей неделе эксперты медицинского ведомства совместно с представителями министерства образования республики планируют обсудить и перспективу возобновления занятий в школах и вузах Чехии.

Минздрав, как сказал Блатный, отрицательно отреагировал на предложение премьер-министра Андрея Бабиша увеличить интервал между двумя фазами вакцинации от коронавируса препаратом производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech с трех до шести недель. Глава кабмина выступил с этой рекомендацией во вторник. Это изменение, по его мнению, позволило бы вовлечь в процесс вакцинации большее число жителей страны, испытывающей острый недостаток вакцин.

Ситуация с коронавирусом

Чехия по количеству смертей в результате заболевания, вызываемого коронавирусом, в пересчете на численность населения вышла на первое место в мире. В течение последних двух недель в республике с населением 10,67 млн граждан число умерших на каждые 100 тыс. жителей достигло 26. Второе место в рейтинге принадлежит Словении - 23 смерти на 100 тыс. жителей за прошедшие 14 дней. На третьем месте находится Венгрия с 22 летальными исходами на 100 тыс. человек.

В Чехии за время пандемии на каждые 100 тыс. жителей приходится 222 смерти. Более высокий показатель из всех стран мира только у Сан-Марино, где число летальных исходов составило за этот период 227.

Министерство здравоохранения Чехии сообщило ранее в четверг, что число умерших в стране в результате вызываемого коронавирусом заболевания достигло 24 117. За последние сутки в республике ушли из жизни 215 больных.

В Чехии с 5 октября 2020 года действует режим ЧС. Встречи родственников, раздельно проживающих на территории одного административного района, разрешены исключительно в неотложных ситуациях. Государственные организации и коммерческие компании обязаны проводить тестирование сотрудников на коронавирус. Проходить тесты необходимо раз в неделю. В стране с 21:00 до 05:00 по местному времени действует комендантский час.