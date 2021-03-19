Специалисты предупредили об угрозе дефицита лекарств для интубации в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 марта. /ТАСС/. Запасы медикаментов для проведения интубации резко сократились в Бразилии в результате роста числа обращений пациентов с тяжелой формой COVID-19 в местные клиники. Об этом со ссылкой на председателя национальной Ассоциации медицинских страховых компаний Рейналду Шейбе сообщила в четверг газета Folha de S.Paulo.

"Число госпитализаций увеличилось, продолжительность пребывания в отделениях интенсивной терапии тоже, произошел взрывной рост потребления медикаментов. Их запасы могут иссякнуть в течение 20 дней", - приводит издание его слова. По данным объединения, такая ситуация характерна для всех штатов крупнейшей южноамериканской республики.

Как пишет издание, в этой связи представители профессиональных объединений медиков-реаниматологов, объединений медорганизаций и операторов страховых компаний обратились к регулятору за помощью в возможном решении назревающей проблемы.

За прошлую неделю в Бразилии зафиксированы 500 722 новых случая заражения и 12 777 смертей. Эти показатели вторую неделю подряд достигают самых высоких значений за все время эпидемии в стране.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. 12 марта этого года страна снова заняла второе место после США по числу заболевших (почти 11,7 млн), опередив по этому показателю Индию. По числу смертей (более 284 тыс.) она также уступает только Соединенным Штатам.