Вулканологи Камчатки назвали извержение Ключевского вулкана "вялым"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 марта. /ТАСС/. Ученые Ключевской вулканостанции на Камчатке обследовали боковой прорыв Ключевской сопки, после чего назвали извержение вулкана вялотекущим. Об этом ТАСС сообщили на вулканологической станции, расположенной в поселке Ключи.

"Извержение вялое. Небольшой лавовый поток изливается из бокки у западного подножия конуса. Частота выбросов - один раз в несколько секунд на высоту около 100 м над кромкой шлакового конуса. Лава изливается на северную сторону", - уточнили на вулканостанции.

При этом отмечается, что, несмотря на все предупреждения властей Камчатки и спасателей, на вулкане было замечено много туристов на снегоходах. В гостиницах поселка Ключи, который находится в 30 км от вулкана, практически нет свободных мест на ближайшие две недели, что не характерно для этого времени года.

Побочный прорыв произошел на Ключевском 18 февраля. Он состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга. Продолжается излияние лавового потока и разлет вулканических бомб. По мнению ученых, извержение в настоящий момент не представляет опасности для близлежащих населенных пунктов.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4 800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тыс. лет. Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.