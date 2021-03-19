Генконсульство РФ в Нью-Йорке отметило вклад журналистки в развитие русскоязычной общины

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники генерального консульства РФ в Нью-Йорке вручили награду журналистке, активно участвующей в жизни русскоязычной общины. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на странице диппредставительства в Facebook.

Дипломаты РФ "от имени консульского корпуса Нью-Йорка вручили россиянке Юлии Райдлер награду за выдающиеся достижения и весомый вклад в развитие русскоязычной общины", отмечается в тексте. Как напомнили в генконсульстве, "Райдлер - известный журналист, теле- и радиоведущая". "С 2010 года ведет репортажи и освещает актуальные события в эфире телеканала "НТВ-Америка". Во время разрушительного урагана "Сэнди" находилась в эпицентре стихии с прямыми включениями для своевременного информирования членов русскоязычной диаспоры, самоотверженно оказывала содействие в эвакуации граждан, - сообщили представители дипмиссии. - В ходе пандемии [коронавируса] доносила до русскоговорящих жителей Нью-Йорка информацию об обстановке в городе".

"Райдлер активно участвует в жизни русскоязычной общины. Выступила автором цикла репортажей о переживших Холокост, ветеранах Великой Отечественной войны, блокадниках. На ее счету множество передач, посвященных жизни наших соотечественников в США", - отметили в генконсульстве. Его представители констатировали, что награда была присуждена Райдлер в 2020 году, но вручение пришлось отложить из-за пандемии.