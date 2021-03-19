Власти Мексики начали прививать членов олимпийской сборной вакциной "Спутник V"

МЕХИКО, 19 марта. /ТАСС/. Мексиканские атлеты, которые примут участие в токийской Олимпиаде, начали проходить вакцинацию от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V". Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на странице Олимпийского комитета Мексики (ОКМ) в Twitter.

"ОКМ приветствует выполнение просьбы, направленной председателем [организации] Карлосом Падильей президенту [страны] Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, которое сегодня выразилось в использовании вакцины "Спутник V" для прививки спортсменов, направляющихся на Олимпийские игры в Токио", - отмечается в тексте. В состав мексиканской сборной, как ожидается, войдут около 150 спортсменов, при этом все члены национальной делегации - порядка 500 человек - будут вакцинированы от коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа текущего года.

Согласно приблизительным подсчетам Минздрава, с конца февраля 2020 года коронавирусом в Мексике заразились около 2,37 млн человек. Умерли 195 908 заболевших, выздоровели 1,72 млн. Темпы распространения инфекции в республике падают на протяжении восьми недель подряд.

С конца декабря 2020 года в Мексике было использовано более 4,73 млн доз вакцин различных производителей для защиты сотрудников сферы здравоохранения и представителей старшей возрастной группы.