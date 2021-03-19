Первого замглавы Биробиджана отстранили от должности после возбуждения уголовного дела

ТАСС, 19 марта. Первый заместитель главы Биробиджана по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ - начальник управления ЖКХ Павел Былинкин отстранен от должности по решению суда. Разбирательство по делу о возможном хищении бюджетных средств при исполнении муниципального контракта продолжается, сообщается в пятницу на странице городской администрации в Instagram.

"Следственный комитет продолжает разбираться в вопросе о возможном хищении бюджетных средств при исполнении муниципального контракта по благоустройству детских и спортивных площадок областного центра <…> Состоялось заседание суда, на котором было принято решение отстранить от должностных обязанностей первого заместителя главы мэрии города по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ - начальника управления ЖКХ Павла Былинкина", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос, кто будет исполнять обязанности начальника управления ЖКХ в администрации города.