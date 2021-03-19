В Хабаровском крае свыше сотни населенных пунктов могут попасть в зону паводков.

ХАБАРОВСК, 19 марта. /ТАСС/. Гидрологи ожидают подтопления более чем 100 населенных пунктов в Хабаровском крае в 2021 году во время паводков. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу.

"Весной в зону возможного подтопления могут попасть всего шесть населенных пунктов с населением 648 человек, а вот в период летне-осеннего дождевого паводка - 106 населенных пунктов с населением более 39 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, принявшего участие в селекторном совещании по подготовке к безаварийному пропуску половодья и паводков в 2021 году, которое провели вице-премьеры Юрий Борисов и Виктория Абрамченко.

По информации Дальневосточного управления гидрометеослужбы, на Среднем и Нижнем Амуре наблюдается повышенная водность. "Уровни воды выше средних многолетних значений на 1-2,5 метра. Вскрытие рек бассейна Амура ожидается в сроки близкие к обычным, в бассейне реки Уссури на два-четыре дня раньше", - сказал Дегтярев.

В регионе организовано постоянное наблюдение за прохождением весеннего половодья и в случае образования ледовых заторов будут проведены все необходимые мероприятия. Органы управления и силы Хабаровской территориальной подсистемы РСЧС к выполнению задач готовы, сил и средств достаточно, подчеркивается в сообщении. Спланировано 132 пункта временного размещения вместимостью свыше 15,3 тыс. человек.

Для защиты населения и территории Хабаровского края от паводков в регионе имеется 25 действующих гидротехнических сооружений, а также продолжаются работы по строительству новых объектов.

Другие вопросы

Во время совещания Дегтярев обратился к Абрамченко с просьбой дать поручение провести ретроспективный анализ зависимости сбросов Зейской и Бурейской ГЭС и уровня воды в реке Амур в паводкии в летнее-осенний период с возможным выходом на решение по нормативному снижению уровня сброса на этих гидроэлектростанциях в бассейне реки до 1 июля каждого года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам Борисову и Абрамченко взять под контроль вопрос готовности регионов к паводкам и докладывать об общей ситуации. Он подчеркнул, что необходимо вести постоянный мониторинг положения дел по крупным рекам.