Эквадор перестанет требовать тест на коронавирус при въезде у тех, кто привился

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 марта. /ТАСС/. Власти Эквадора перестанут требовать у прибывающих в страну отрицательный результат ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию, если те ранее были привиты от нее. Об этом сообщило в четверг министерство туризма республики.

"Путешественники, у которых имеется сертификат, подтверждающий получение необходимого количества доз вакцины против COVID-19, смогут прибывать в страну без предоставления отрицательного результата ПЦР-теста", - говорится в документе, размещенном в "Твиттере" ведомства. Тех же, кто пока не привился, наоборот ждет ужесточение миграционных правил: срок действия теста, действительного для въезда, будет составлять не 10 дней, как ранее, а три.

Кроме того, въехать в Эквадор можно будет и с положительным результатом теста. Сделать это, однако, смогут только перенесшие инфекцию не менее месяца назад и при предъявлении соответствующего медицинского заключения.