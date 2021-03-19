Свыше 180 иностранных военных атташе в Москве сделали прививку от коронавируса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Свыше 180 иностранных атташе из 34 стран мира привились от коронавируса вакциной "Спутник V" в лечебно-диагностическом центре Минобороны России. Об этом сообщили журналистам в четверг в военном ведомстве.

"183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки приняли добровольное участие в проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V", - сказали в Минобороны.

По информации военного ведомства, военные атташе вакцинировались в лечебно-диагностическом центре Минобороны России.

Как пояснили в Минобороны, допущены к вакцинации были те, кто ранее не болел коронавирусной инфекцией и не имел противопоказаний.

По словам заместителя начальника медицинского центра по медицинской работе Татьяны Кучерук, медики будут отслеживать состояние вакцинированных.

Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Ливане и Мьянме.