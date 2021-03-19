Эксперты заявили, что вакцина компании BioNTech менее эффективна от африканского штамма

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 марта. /ТАСС/. Гонконгские эксперты выяснили, что разработанная в Германии вакцина компании BioNTech обеспечивает защиту от британского и бразильского штаммов нового коронавируса, но при этом менее эффективна против южноафриканского. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

Как отметил профессор Лау Юйлун из правительственного департамента здравоохранения, данные выводы были сделаны как на основе наблюдений, так и лабораторных исследований. По его словам, данный препарат не столь действен против южноафриканского штамма, как для двух других, хотя "он все еще эффективен".

В то же время гонконгские специалисты пока не смогли оценить эффективность против разных штаммов другой доступной здесь вакцины китайской компании Sinovac, ссылаясь на нехватку данных.

Вместе с тем местные эксперты пришли к выводу о том, что людям, переболевшим ковидом и желающим вакцинироваться препаратом компании BioNTech, следует делать прививку спустя 90 дней после выздоровления. При этом им будет достаточно всего одной дозы. "На данный момент пять раундов исследований показали, что одной дозы для выздоровевших пациентов будет достаточно", - отметил профессор Дэвид Хуэй.

В настоящее время в этом специальном административном районе Китая продолжается программа массовой вакцинации двумя препаратами компаний BioNTech и Sinovac.