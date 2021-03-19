{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожароопасный сезон в Приамурье начнется раньше запланированного из-за сухой погоды

Общая численность лесопожарной группировки составит 950 человек, подготовлено 445 единиц техники

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 марта. /ТАСС/. Пожароопасный сезон в Амурской области начнется раньше запланированного из-за погодных условий - в регионе сухо и ветрено, сообщает в пятницу пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"В Приамурье фиксируется резкое потепление, устанавливается сухая ветреная погода, поэтому прогнозируется раннее наступление пожароопасного сезона. Центральные и южные районы области могут уже в начале третьей декады марта, а большинство северных районов к 30 марта, полностью освободиться от снежного покрова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что со следующей недели открытие пожароопасного сезона запланировано в пяти южных районах области - Ромненском, Мазановском, Завитинском, Бурейском, Архаринском. Во время пожароопасного сезона будет запрещено проводить контролируемые отжиги и другие работы, предполагающие использование огня. Нарушители будут оштрафованы.

По данным Амурского центра ГЗ и ПБ, общая численность лесопожарной группировки в этом году составит 950 человек, подготовлено 445 единиц техники.

В 2020 году пожароопасный сезон в Приамурье открывался поэтапно с 30 марта по 13 апреля.

Теги
РоссияАмурская область
Японское ведомство временно откажется от использования мессенджера LINE
Ранее стало известно, что личные данные пользователей приложения на протяжении долгого времени были доступны китайской компании
Читать полностью