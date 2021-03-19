Пожароопасный сезон в Приамурье начнется раньше запланированного из-за сухой погоды

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 марта. /ТАСС/. Пожароопасный сезон в Амурской области начнется раньше запланированного из-за погодных условий - в регионе сухо и ветрено, сообщает в пятницу пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"В Приамурье фиксируется резкое потепление, устанавливается сухая ветреная погода, поэтому прогнозируется раннее наступление пожароопасного сезона. Центральные и южные районы области могут уже в начале третьей декады марта, а большинство северных районов к 30 марта, полностью освободиться от снежного покрова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что со следующей недели открытие пожароопасного сезона запланировано в пяти южных районах области - Ромненском, Мазановском, Завитинском, Бурейском, Архаринском. Во время пожароопасного сезона будет запрещено проводить контролируемые отжиги и другие работы, предполагающие использование огня. Нарушители будут оштрафованы.

По данным Амурского центра ГЗ и ПБ, общая численность лесопожарной группировки в этом году составит 950 человек, подготовлено 445 единиц техники.

В 2020 году пожароопасный сезон в Приамурье открывался поэтапно с 30 марта по 13 апреля.