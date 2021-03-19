Трутнев поручил федеральным ведомствам помочь Еврейской автономии в обновлении ЖКХ

ТАСС, 19 марта. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Еврейскую автономную область (ЕАО) поручил Минстрою, Минэкономразвития и Минфину РФ помочь региону в модернизации и реконструкции коммунальной и социальной инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба полпредства в Дальневосточном федеральном округе.

"По итогам совещания [по социально-экономическому развитию региона] Юрий Трутнев дал поручение Минстрою России, Минэкономразвития России, Минфину России и ПАО "Русгидро" оказать содействие городским и областным властям, в том числе рассмотреть их предложения по модернизации и реконструкции коммунальной и социальной инфраструктуры, обновлению жилищного фонда", - говорится в сообщении.

Вице-премьер также обсудил с руководством области и федеральными органами исполнительной власти вопрос устойчивости регионального бюджета. Бюджетная обеспеченность ЕАО в прошлом году после выравнивания за счет федеральных средств составила 70,3%, в этом году регион тоже ожидает выделение финансовой помощи из бюджета РФ. Однако вопрос бюджетной обеспеченности не удастся решить разовыми мерами, отметил полпред. "Необходимо разработать совместный комплексный план по обеспечению бюджетной устойчивости региона. От этого во многом зависит качество жизни людей", - заключил он.

Ранее Трутнев сообщал, что в прошлом году ЕАО было выделено 3,9 млрд рублей на выравнивание бюджета. В четверг Минфин РФ подтвердил выделение более 1,5 млрд рублей региону в качестве дополнительной помощи. Министерство "в самое ближайшее время" должно представить правительству предложения по повышению уровня бюджетной обеспеченности Еврейской автономной области, отмечал Трутнев.