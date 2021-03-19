В Северной Осетии продлили режим самоизоляции для пожилых до конца марта

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии до 31 марта продлили режим самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше. Соответствующий указ подписал глава республики Вячеслав Битаров, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Северной Осетии по 31 марта продлен режим самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше, - говорится в сообщении. - Исключение составляют работники организаций, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности организаций".

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 16 141 человека (+17 за сутки), из них: 15 254 выздоровели, 157 летальных случаев, число активных случаев - 730.