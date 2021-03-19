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В Хабаровске 15 марта зафиксировали температурный рекорд за 100 лет наблюдений

Температура воздуха поднялась выше 12 градусов

ХАБАРОВСК, 19 марта. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали 15 марта температурный рекорд в Хабаровске, температура воздуха в этот день поднялась выше 12 градусов впервые за 100 лет наблюдений, сообщили в пятницу ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.

"На этой неделе, 15 марта, был перекрыт абсолютный максимум по температуре - воздух прогрелся до 12,6 градуса. Такая температура в этот день зафиксирована впервые за всю столетнюю историю наблюдений", - сказали в Гидрометцентре.

Ранее температурный рекорд был установлен в 2008 году, когда воздух прогрелся до 6,4 градуса.

Весна в Хабаровский край в этом году пришла на две недели раньше. "Пришло интенсивное тепло, но холодные дни еще будут", - сказали в Гидрометцентре.

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РоссияХабаровский край
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